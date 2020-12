Turquie : Neuf patients Covid tués dans l’incendie de l’hôpital

L’explosion d’un tube d’oxygène d’un respirateur artificiel a mis le feu au service où sont hospitalisés les malades atteints du Covid-19. Le sinistre a fait 9 morts.

La Turquie a enregistré plus de 1,9 million de cas de Covid-19 et plus de 17.600 décès.