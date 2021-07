Hong-Kong : Neuf personnes arrêtées pour un projet d’attentat

Les neuf suspects, âgés de 15 à 39 ans et membre d’un groupe indépendantiste, sont accusés d’avoir voulu fabriquer des explosifs.

Six élèves du secondaire figurent parmi neuf personnes qui ont été arrêtées à Hong Kong dans le cadre d’une enquête terroriste, a annoncé mardi la police qui les soupçonne d’avoir cherché à fabriquer une bombe en vue d’un attentat. Les cinq hommes et quatre femmes âgés de 15 à 39 ans ont été interpellés lundi pour «complot en vue d’utiliser des explosifs pour des activités terroristes», a précisé la police.

Outre les six élèves du secondaire, trois adultes ont été arrêtés. L’un est chauffeur et les deux autres travaillent dans une université et dans un établissement d’enseignement secondaire. M. Li a accusé les suspects d’avoir projeté de commettre un attentat contre des lieux publics. Les cibles potentielles étaient l’un des tunnels reliant l’île de Hong Kong au reste du territoire, le réseau ferré ou des tribunaux et le but était de «maximiser les dégâts infligés à la société», selon le policier.