Corée du Sud : Neuf personnes disparues dans le chavirement d’un bateau de pêche

Trois des membres de l’équipage ont été secourus par un bateau à proximité, mais neuf autres – dont deux étrangers – sont toujours portés disparus, a ajouté le ministère dans un communiqué. Plus d’une dizaine de navires et trois aéronefs des garde-côtes et de la marine ont été dépêchés pour retrouver les personnes disparues, a-t-il précisé.