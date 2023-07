Emeutes en France: 9 mises en examen après l’incendie d’une mairie

Neuf personnes ont été mises en examen pour l’incendie d’une mairie à Mons-en-Baroeul (Nord), dans l’agglomération lilloise, lors des violences qui ont éclaté en France après la mort de Nahel , 17 ans, tué par un policier, a annoncé mercredi le parquet de Lille. Dans la nuit du 28 au 29 juin, la mairie, à l’intérieur de laquelle se trouvaient encore trois policiers municipaux, et des bâtiments municipaux alentour, ont été «attaqués et incendiés par un groupe d’individus», a relaté le parquet dans un communiqué.

«Avant de pénétrer dans le hall principal de la mairie au moyen de mortiers, barres de fer et pavés et d’incendier le bâtiment, les émeutiers ont projeté une voiture bélier, à laquelle ils ont mis le feu, contre la porte du garage de la police municipale, entraînant la destruction du garage et des trois véhicules qui s’y trouvaient», a détaillé le parquet. Les investigations menées par la police judiciaire ont permis l’interpellation de onze personnes, dont un mineur, entre les 1er et 3 juillet, a poursuivi le parquet. Ces personnes sont âgées de 16 à 27 ans selon une source proche du dossier.