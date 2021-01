Confinement, télétravail, restrictions de déplacements: actuellement, nous sommes nombreux à passer beaucoup plus de temps à la maison que dans les années passées. Il est donc d’autant plus important de se sentir bien entre ses quatre murs. Les plantes peuvent contribuer de manière décisive au sentiment de bien-être, car en dehors du fait d’être jolies, elles assurent également une atmosphère agréable dans une pièce et procurent un sentiment de satisfaction à leur propriétaire en grandissant et en s’épanouissant.

Mais la bonne plante d’intérieur peut aussi être un remède à la nostalgie du voyage. Si, coronavirus oblige, vous ne pouvez pas vous rendre en Amérique du Sud pour votre année sabbatique, une sensitive (oui, c’est son vrai nom) peut apporter un côté latino à votre salon.

De la ciboulette dans la cuisine

En cuisine, la ciboulette est considérée comme une variante moins agressive de l’ail. Getty Images/iStockphoto

La ciboulette, considérée comme une variante plus douce à l’ail, est originaire d’Afrique du Sud, de Tanzanie et du Mexique. Les feuilles de la ciboulette, une fois coupées, sentent l’ail. On peut également les utiliser en cuisine et apparemment, elles sont moins susceptibles de donner mauvaise haleine que les gousses d’ail, plus répandues chez nous.

Entretien

La ciboulette aime être exposée en plein soleil. Elle nécessite un arrosage hebdomadaire, uniquement si la terre est sèche, sinon les racines risquent de pourrir.

Un jasmin d’Arabie dans la chambre à coucher

Bien que le jasmin d’Arabie pousse dans l’Himalaya, il est également la fleur nationale des Philippines. Getty Images/iStockphoto

Le jasmin d’Arabie est originaire des montagnes de l’Himalaya. Au moment de sa floraison, la plante émet un parfum frais qui sent le propre. Malgré son origine, le jasmin d’Arabie est la fleur nationale des Philippines.

Entretien

La plante a besoin de beaucoup de soleil et doit être arrosée environ une fois par semaine. Mais attention, un arrosage trop abondant fera pourrir ses racines. En l’entretenant correctement, un jasmin d’Arabie peut atteindre une hauteur de 50 à 150 cm.

Une fougère corne d’élan dans le salon

La fougère corne d’élan est une plante qui peut s’accrocher au mur. Getty Images/iStockphoto

La fougère corne d’élan, également appelée corne de cerf, est originaire d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Elle se distingue des autres fougères par le fait que, dans la nature, elle pousse essentiellement sur des troncs et des branches d’arbres. La fougère corne d’élan est considérée comme la reine des fougères, notamment en raison de sa forme.

Entretien

Cette fougère peut être accrochée au mur et apporte ainsi une alternative aux classiques bois de cerf. Elle nécessite d’être arrosée une fois par semaine en été. En hiver, un arrosage tous les quinze jours est amplement suffisant. Attention: la fougère corne d’élan a besoin d’une exposition indirecte au soleil.

Une sensitive dans la salle à manger

La sensitive (Mimosa pudica) est originaire d’Amérique du Sud. Getty Images/iStockphoto Comme son nom l’indique, elle est très sensible. Quand on l’effleure, elle replie ses feuilles pendant l’espace de quelques secondes. Getty Images/iStockphoto

La sensitive ne doit pas son nom au hasard. Elle est considérée comme une plante extrêmement sensible. Quand on l’effleure, elle replie ses feuilles pendant l’espace de quelques secondes. La sensitive est originaire d’Amérique du Sud, où il en existe plus de 500 variétés différentes. Elle fait partie de la famille des légumineuses.

Entretien

Sans surprise, la sensitive nécessite un peu plus de soin. Elle aime être exposée en plein soleil et exige un sol toujours humide. Si l’on en prend bien soin, elle peut atteindre une hauteur de 90 cm.

Un bouclier persan dans la salle de bains

Avec ses feuilles pourpres, le bouclier persan apporte une touche de couleur. Getty Images/iStockphoto

Pour vous sentir comme en vacances dans votre salle de bains, voici le bouclier persan, une plante tropicale originaire du Myanmar, qui fleurit traditionnellement en automne et en hiver. Grâce à sa floraison pourpre, elle apporte une touche de couleur dans la salle de bains durant la saison hivernale.

Entretien

Ce n’est pas un hasard si le bouclier persan est recommandé pour la salle de bains, car il apprécie tout particulièrement la chaleur et l’humidité. Il ne doit jamais être exposé à moins de 15°C et la terre doit toujours rester humide. Ainsi, la plante atteindra une hauteur de 60 à 90 cm.

Un figuier lyre dans l’entrée

Avec ses grandes feuilles arrondies, le figuier lyre viendra égayer n’importe quelle pièce. Getty Images/iStockphoto

Le figuier lyre est le plus grand des ficus. Il peut théoriquement atteindre une hauteur de quatre mètres. Il est parfaitement adapté pour décorer une entrée.

Entretien

Le figuier lyre a besoin de beaucoup de lumière, mais n’apprécie pas le soleil direct. La terre doit toujours rester humide, mais pas trop.

Une sarracénie blanche au bureau

La sarracénie blanche va vous débarrasser de tous les insectes au bureau. Et pour cause: elle fait partie de la famille des plantes carnivores. Getty Images/iStockphoto

Cette plante vous accompagnera dans votre travail. La sarracénie blanche est originaire de Floride et fait partie des plantes carnivores. Elle est particulièrement efficace pour attraper des insectes. Ses feuilles aux tons rouges et pourpres rappellent des trompes de chasse.

Entretien

La terre des sarracénies doit toujours être humide et la plante a besoin de beaucoup de soleil. Elle s’épanouit idéalement à des températures comprises entre 15 et 30°C. Il en existe à partir de 15 cm, mais avec le bon entretien, elles peuvent devenir considérablement plus grandes et atteindre 90 cm.

Un palmier bambou dans la chambre des enfants

D’après une étude de la NASA, le palmier bambou est parfait pour humidifier l’air ambiant. Getty Images/iStockphoto

Originaire d’Amérique centrale, le palmier bambou est particulièrement apprécié chez nous comme plante d’intérieur. Dans la nature, cependant, il peut atteindre jusqu’à trois mètres de haut. Le palmier bambou est considéré comme un bon humidificateur d’air et serait bénéfique à la santé.

Entretien

La plante s’épanouit pleinement à des températures allant de 21 à 29°C. La terre doit toujours être humide et le palmier a besoin de beaucoup de soleil, direct ou indirect. En principe, s’il est bien entretenu, un palmier placé dans un grand pot pourra dépasser les deux mètres.

Un monstera pour ceux qui n’ont pas la main verte

Le monstera tire sans doute son nom de ses feuilles aux formes si particulières. Pixabay

Quel que soit l’endroit où vous placerez le monstera deliciosa, qui est le nom botanique du faux philodendron, il s’y sentira assurément bien. Cette plante est considérée comme particulièrement facile d’entretien et convient donc parfaitement aux novices qui n’ont pas la main verte. Le monstera est originaire de la forêt équatoriale d’Amérique du Sud et centrale.

Entretien

Le monstera aime un ensoleillement indirect, mais supporte également une exposition mi-ombre ou ombre. À l’instar des autres plantes, sa terre doit rester humide, même si globalement, le monstera supporte mieux d’avoir les pieds au sec que dans l’eau.