Russie : Neuf restaurants étoilés dans le premier Guide Michelin sur Moscou

Deux restaurants ont reçu deux étoiles et sept autres ont été distingués d’une étoile, dont le White Rabbit, auquel a été dédié un épisode de «Chef’s Table» sur Netflix.

Deux restaurants ont reçu deux étoiles et sept autres ont été distingués d’une étoile, a annoncé Gwendal Poullennec, directeur international des Guides Michelin, lors d’une cérémonie en grande pompe au Zaryadye Hall, un auditorium ultramoderne situé dans un parc avoisinant le Kremlin. Le Twins Garden des jumeaux Ivan et Sergueï Berezoutski a reçu deux étoiles, tout comme Artest du groupe russe Novikov avec son chef Artem Estafev. Au total, 69 établissements ont été répertoriés dans ce premier Guide Michelin sur Moscou.

Pourtant, la Russie connaît une vague dévastatrice de Covid, enregistrant jeudi de nouveaux records de contaminations et de décès quotidiens, sur fond de vaccination poussive et en l’absence de restrictions sanitaires strictes.

«Dynamisme»

«Il y a une évolution de la scène culinaire russe, il y a de plus en plus de dynamisme, avec de jeunes chefs qui impulsent leur talent, une palette variée de cuisines et de produits», avait déclaré à l’AFP avant la cérémonie Gwendal Poullennec. Selon lui, les cuisines régionales sont à l’honneur, Moscou étant «un carrefour entre Occident et Orient». Les cuisines venant des quatre coins de l’ancien empire soviétique – Caucase, Asie centrale, Ukraine – sont en effet très présentes dans la capitale russe.