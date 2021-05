Hockey sur glace - Neuf Romands iront à Riga

C’est sans surprise que Leonardo Genoni, champion de Suisse pour la sixième fois de sa carrière avec le EV Zoug, se retrouve du voyage pour la Lettonie. Ce portier est de loin le meilleur du pays. Gauthier Descloux, qui a brillé tout au long de la saison, aurait pu être lui aussi convoqué, mais une blessure lors des play-off l’a mis hors-jeu. Tout auréolés de leur titre, les défenseurs Santeri Alatalo, Raphaël Diaz et Tobias Geisser ainsi que les attaquants Grélgory Hofmann et Dario Simion ont été aussi convoqués.

Du côté de Genève-Servette, finaliste malheureux, seuls Noah Rod et Joël Vermin ont été appelés. Tanner Richard et Roger Karrer, qui ont brillé lors des play-off, auraient pu être appelés, mais Patrick Fischer en a décidé autrement,

Avec, en plus, Tristan Scherwey, Vincent Praplan (Berne), Kilian Mottet (Fribourg), Christophe Bertschy (Lausanne), Romain Loeffel (Lugano) et Nico Hischier (New Jersey Devils), ce sont malgré tout neuf Romands qui participeront à ces championnats du monde. L’équipe nationale pourra en outre compter sur Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils) ainsi que sur Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks) et Timo Meier (San Jose Sharks) qui ont été libérés par leurs organisations de NHL.