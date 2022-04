Hockey sur glace: Neuf saisons à 50 buts pour Alex Ovechkin

Avant lui, seuls deux joueurs avaient réussi un tel exploit: le joueur de centre ontarien Wayne Gretzky entre les années 1979 et 1999 passées dans les maillots des Edmonton Oilers, des Los Angeles Kings, des St.Louis Blues et des New York Rangers. Et l’ailier droit québécois Mike Bossy, décédé vendredi dernier des suites d’un cancer du poumon, entre 1977 et 1987 avec les New York Islanders.