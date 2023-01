Soleure : Neuf tortues léopards dérobées dans une animalerie

Mardi, des inconnus ont dérobé neuf tortues léopards dans l’animalerie Swisstropicalfish GmbH à Zuchwil (SO). Cette espèce animale est considérée comme menacée et il n’est pas rare qu’elle soit vendue au marché noir. Pour l’acheter ou la vendre, il faut un certificat CITES (Convention internationale sur la conservation des espèces) correspondant. Les tortues dérobées sont de jeunes animaux nés en 2022, dont la longueur de la carapace est comprise entre 6 et 12 cm et le poids entre 20 et 40 grammes. Le propriétaire estime la valeur des animaux à plus de 2000 francs. La police a ouvert une enquête sur les auteurs du vol et lance un appel à témoin.