Suisse: neuf travailleurs sur dix reprennent le boulot après un accident

L’année dernière, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva) a enregistré plus d’un quart de million d’accidents entraînant une incapacité de travail de plus de trois jours. Ces accidents concernent des personnes assurées par la Suva qui ont perçu des indemnités journalières en 2022. Ces accidents sont survenus en pratiquant des loisirs (140’000 cas), au travail (100’000 cas) et 10’000 cas concernent des gens au chômage. À noter que 80% des personnes accidentées sont des hommes, 20% des femmes. La moyenne d’âge était de 41 ans et l’incapacité de travail après les accidents a été de 43 jours en moyenne.

Selon les chiffres de la Suva, les blessures les plus fréquentes en 2022 ont concerné des fractures, des entorses et des contusions, touchant principalement les genoux, les chevilles, les doigts et les épaules. Plus de 92% des accidentés ont repris le travail, un taux de réintégration qui se situe «à un niveau élevé et constant», commente la Suva.