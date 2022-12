San Francisco : Neuralink sous enquête pour maltraitance animale

D’après des documents consultés par l’agence de presse Reuters et des sources familières avec l’enquête, des employés se seraient plaints de la pression exercée par le patron de Tesla et SpaceX pour précipiter les tests sur les animaux afin d’obtenir des résultats. Cette volonté d’accélérer le développement d’implants cérébraux dans le but de guérir des maladies neurologiques aurait entraîné des expériences bâclées, des souffrances animales et des décès inutiles, rapporte Reuters. L’agence dit avoir examiné des dizaines de documents et s’être entretenue avec une vingtaine d’employés, actuels et anciens.