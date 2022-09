Neutralité carbone: l’EPFL inaugure sa centrale thermique

Vaud : Neutralité carbone: l’EPFL inaugure sa nouvelle centrale thermique

Désormais, le campus lausannois sera chauffé et refroidi intégralement avec l’eau du lac et la chaleur dégagée par son centre de données.

Sa particularité? Elle combine un pompage dans le Léman, des échangeurs de chaleur, une valorisation de la chaleur dégagée par le centre de données et des panneaux solaires. Autrement dit, chaud et froid proviendront d’une production propre et autonome. «Ceci correspond à 54% de nos besoins totaux en énergie. Pour le reste, 6% de l’énergie consommée provient du gaz, et le dernier 40% est issu de l’électricité», détaille l’EPFL.