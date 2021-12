Neuchâtel/Fribourg – Neuve mais cassée, sa télé a bien failli lui rester sur les bras

«Je suis tellement dégoûté que je n’en dors plus!» témoignait Roberto* il y a deux semaines. Ce Neuchâtelois pensait avoir réalisé une excellente affaire à l’occasion du Black Friday. Au final, il a failli perdre quatre ans d’économies. «J’ai mis de l’argent de côté, en attendant le bon moment. Et quand j’ai vu que Meletronics vendait un téléviseur dernier cri de 77 pouces, pour à peine plus de 2000 francs, je n’ai pas hésité», poursuit-il.

Livraison et garantie de transport

Sa nouvelle télé à peine installée, il a constaté que l’écran était fissuré. Mais en appelant le service après-vente de Migros, stupeur. Dans un premier temps, le distributeur a refusé de le dédommager, estimant que l’appareil était en parfait état au moment de la vente. C’est durant le transport qu’il aurait été cassé. «Dans la même gamme de produit et de prix, nous avions un modèle livrable à domicile. Personnellement, ça aurait été mon choix. J’ai trop peur du transport de ce genre de choses», confie Tristan Cerf. À noter que, en marge de la livraison, il est également conseillé de prendre une garantie de transport.

Néanmoins, Roberto a finalement eu de la chance. Face à son insistance, Migros a accepté de réétudier son dossier et lui a accordé, à titre exceptionnel, le bénéfice du doute. Jeudi, il recevra chez lui une nouvelle télé. Et le distributeur va même lui offrir la livraison, ainsi que la mise en service. «Toute la famille se réjouit de s’étaler confortablement sur le canapé et de partager un bon film de Noël accompagné d’un énorme bol de pop-corn», sourit désormais le Neuchâtelois.