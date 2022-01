Neve Campbell a dit la vérité à son fils adoptif

Confidence : Neve Campbell a dit la vérité à son jeune fils adoptif

La star de «Scream», qui a adopté un petit garçon, lui a révélé très tôt qu’elle n’était pas sa mère biologique.

Neve Campbell, qui fait son grand retour dans le nouveau volet de la saga «Scream», actuellement en salle , est une mère de famille heureuse. Maman d’un petit Caspian, 9 ans, né de son union avec son compagnon, l’acteur anglais J. J. Feild, l’actrice a un deuxième fils, Raynor, 3 ans, que le couple a adopté en 2018. Invitée dans « The Kelly Clarkson Show », l’actrice de 48 ans a donné son point de vue sur l’adoption. «J’ai beaucoup lu à ce sujet, a-t-elle confié, avant d’ajouter avec ironie. Je repense à l’époque où nous nous demandions s’il fallait ne rien dire à ces enfants et leur balancer la vérité quand ils ont 21 ans pour que toute leur réalité s’effondre, ce qui a tellement de sens.»

Après s’être longuement renseignée à ce sujet, la Canadienne a compris qu’il fallait expliquer à son petit garçon le plus tôt possible ses origines. «Les conseils que j’ai eus étaient de leur dire la vérité avant même que ces enfants ne comprennent la langue. Il faut leur parler de leur mère biologique, de leur histoire. Leur dire qui ils sont», a-t-elle affirmé. Le fait d’avoir été transparente avec Raynor a été très positif pour lui. Il connaît ainsi l’existence de sa génitrice, prénommée Cynthia, et Neve a même demandé à celle-ci un cliché d’elle et une lettre pour que Raynor sache d’où il vient. «Elle a carrément fait un album rempli de photos d’elle pour lui, avec des lettres où elle parle de sa vie et des choses qu’elle aime», s’est réjouie la comédienne.