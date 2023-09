Climat: la crainte d’une impasse au sommet du G20

Le sommet du G20 se tient à New Delhi du 9 au 10 septembre 2023.

Les dirigeants du G20 se retrouvent à New Delhi au cours de ce qui sera probablement l’année la plus chaude de l’histoire, mais les espoirs sont minces de voir le groupe, divisé, s’accorder sur des actions ambitieuses permettant de répondre à la crise climatique. L’absence d’engagements solides sur le climat serait un échec «potentiellement catastrophique» pour ces pays responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre, a averti Amnesty International jeudi.

La conférence pour le climat COP28, qui débute en novembre, pourrait également en pâtir, avec des attentes revues à la baisse. Trois questions clés sont sur la table à New Delhi: le triplement des capacités mondiales en matière d’énergies renouvelables, la réduction progressive de l’utilisation des combustibles fossiles comme le charbon, mais aussi le financement de la transition verte dans les pays en développement.

«Effondrement climatique»

Mercredi, l’observatoire européen Copernicus a averti que 2023 sera probablement l’année la plus chaude de l’histoire, conduisant le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres à déclarer que «l’effondrement climatique a commencé».

Dépendance au charbon

Le sommet du G20 est particulièrement crucial pour espérer réaliser de véritables avancées, le groupe étant composé de 19 pays et de l’Union européenne, qui représentent ensemble environ 85% du PIB mondial. La pollution par habitant liée au charbon a d’ailleurs augmenté de 9% dans les pays du G20 depuis 2015, selon un rapport publié cette semaine, notamment du fait de l’Inde, de l’Indonésie ou encore de la Chine.

La dépendance au charbon, mais aussi les clivages autour de l’invasion russe de l’Ukraine et les différends avec Pékin (les présidents russe et chinois ne feront pas le déplacement à New Delhi), compliquent la conclusion d’un accord pour baisser les émissions.