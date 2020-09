Diplomatie : New Delhi et Pékin s’accordent pour «apaiser les tensions»

Après un affrontement meurtrier entre l’Inde et la Chine mi-juin au niveau de leur frontière contestée dans l’Himalaya, l’heure est à l’apaisement.

L’Inde et la Chine se sont engagées vendredi à «apaiser les tensions» à leur frontière contestée dans l’Himalaya après une série d’affrontements, selon une déclaration commune des deux pays. Des litiges frontaliers anciens opposent les puissances voisines sur le Toit du Monde.

Ils ont été attisés mi-juin par un choc rarissime, à plus de 4000 mètres d’altitude, entre soldats indiens et chinois au Ladakh. L’affrontement au corps-à-corps a fait 20 morts du côté indien et un nombre inconnu de victimes dans les rangs chinois.