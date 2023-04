Play-off de NHL: New Jersey face aux New York Rangers

Dominateur de la première phase du championnat avec une récolte record de 135 points en 82 matches, Boston se frottera aux Florida Panthers. Carolina fera face aux New Islanders, Toronto (qui n’a plus franchi le premier écueil depuis 2004) sera opposé à Tampa Bay et New Jersey n’aura pas besoin de prendre l’avion. L’équipe entraînée par Lindy Ruff se frottera en effet aux New York Rangers dans un derby de l’Hudson River.