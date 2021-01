Le Québécois ne s’était pas présenté au début du camp d’entraînement de l’équipe du joueur de centre valaisan Nico Hischier le 31 décembre et a évoqué des raisons personnelles pour justifier la fin de son aventure professionnelle. «J’ai eu la chance d’avoir une longue carrière dans le hockey, a-t-il indiqué dans un communiqué. Je voulais continuer ma carrière, mais je crois avoir donné tout ce que je peux au hockey et j’ai décidé qu’il était temps de prendre ma retraite.»

Deux Coupes Stanley

Il a disputé 488 matches en dix saisons avec les Chicago Blackhawks et remporté la Coupe Stanley en 2013 et en 2015. «Je tiens à remercier l’organisation des New Jersey Devils pour avoir compris et soutenu ma décision, a-t-il ajouté. Je tiens aussi à remercier l’organisation des Chicago Blackhawks pour m’avoir donné la chance de vivre mon rêve d’enfance. Je suis fier d’avoir participé à la victoire de deux coupes Stanley à Chicago.»