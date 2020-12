Livestreaming : Des cadors derrière les platines pour passer Nouvel-An

Le 31 décembre 2020, plus d’une dizaine de DJs electro, hip-hop et all styles, transformeront votre salon en dancefloor lors de la New Year Virtual Party, à suivre sur 20minutes.ch.

1 / 12 Sur le canal electro, on pourra voir et écouter: Dirty Flav, François Melillo MHMD, Facebook Anja Schneider DR

En septembre 2020, «20 minutes» a créé l’événement avec la première Silent Party Virtuelle de Suisse. Diffusée depuis le MAD de Lausanne, elle avait séduit plusieurs dizaines de milliers d’internautes. Bonne nouvelle: on remet ça pour la Saint-Sylvestre!

Cette fois, les artistes se produiront en live depuis un cadre enchanteur situé dans la station de Villars (VD). Pas moins d’une douzaine de DJs n’ayant plus rien à prouver sur la scène hip-hop, electro et all styles se relaieront derrière les platines de 22h à 2h. Leurs performances seront à voir et à écouter en direct sur notre app, sur trois canaux différents. Sur vos écrans, vous pourrez zapper à votre guise entre ceux-ci. Comme par magie, la musique ainsi que l’image changeront selon votre choix.

L’AFFICHE