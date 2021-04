Coronavirus : New York au théâtre, l’Europe à la traîne

Les New-Yorkais retrouvent vendredi le plaisir des spectacles vivants avec la réouverture des théâtres rendue possible par une campagne massive de vaccinations, au moment où l’OMS dénonce à l’inverse la lenteur de l’immunisation contre le Covid-19 en Europe où plusieurs pays ont durci leurs mesures sanitaires.

Théâtres et salles de concert de la capitale culturelle américaine, fermés depuis le 12 mars 2020 rouvrent leurs portes, avec une capacité limitée à 100 personnes. Le président Joe Biden a toutefois appelé la population des États-Unis à respecter les mesures sanitaires, en particulier le port du masque, et demandé aux clubs sportifs de ne pas rouvrir les stades à leur pleine capacité.

Dans cette zone, qui inclut une cinquantaine de pays dont la Russie et des États d’Asie centrale, le nombre des nouveaux décès causés par le Covid-19 a dépassé les 24’000 la semaine passée et se rapproche «rapidement» du million, selon l’OMS.

Enveloppe pour la culture

Le Covid long bien là

Au Canada, l’Ontario va activer un «frein d’urgence» à compter de samedi pendant au moins quatre semaines, a annoncé jeudi son Premier ministre Doug Ford, lors d’un point presse. Le Québec, deuxième province la plus touchée, a également instauré un confinement dans plusieurs régions en plus de maintenir un couvre-feu depuis début janvier.

Le Covid a fait plus de 2,8 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP, notamment aux États-Unis et au Brésil, qui vient de connaître son mois le plus meurtrier. Si plus de 580 millions de doses de vaccins contre le Covid ont été administrées dans le monde, selon un comptage de l’AFP mercredi à 13 h 00 GMT (15 h 00 suisses), leur répartition reste très inégale sur la planète.