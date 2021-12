Etats-Unis – New York autorise le vote des étrangers aux élections municipales

États-Unis : New York autorise le vote des étrangers aux élections municipales

Les résidents permanents et les personnes autorisées à travailler aux États-Unis vivant à New York pourront élire le prochain maire.

Getty Images via AFP

Le conseil municipal de New York a adopté jeudi une législation pour permettre aux étrangers de voter aux élections locales, devenant la première grande ville des États-Unis à prendre une telle mesure.

Cette loi locale, adoptée par 33 voix «pour» (14 contre, deux abstentions) doit permettre aux «résidents permanents légaux» et aux «personnes autorisées à travailler aux États-Unis» qui résident à New York et n’ont pas la citoyenneté américaine de «participer aux élections municipales», selon son intitulé.