Etats-Unis: New York débranche le dernier de ses kiosques téléphoniques

États-Unis : New York débranche le dernier de ses kiosques téléphoniques

Le dernier «booth» de Manhattan abritant deux téléphones, a été enlevé mardi, marquant la fin d’une époque à New York.

Les téléphones publics filaires ont commencé à disparaître des rues de New York au début des années 2000, à mesure qu’apparaissaient les téléphones portables.

La ville de New York a débranché, lundi, son dernier kiosque téléphonique à pièces, le célébrissime payphone booth, remplacé depuis quelques années par des bornes wi-fi gratuites.

Mais que les fans de Superman se rassurent: Manhattan va conserver quatre cabines téléphoniques fermées, celles dans lesquelles le journaliste Clark Kent se change en superhéros. Lundi matin, New York a mis fin à un mythe popularisé dans la culture populaire durant des décennies de BD, photo, cinéma et télévision.

«Fameux ou infâme»

Devant la presse, les autorités municipales et le président (l’équivalent du maire) de l’arrondissement de Manhattan, Mark Levine, ont fait démonter et déposer sur un camion le dernier booth abritant deux téléphones, qui trônait à l’angle de la Septième Avenue et de la 50e Rue, au centre de l’île new-yorkaise, marqué du logo à la cloche bleue de la société de télécommunications Bell System.