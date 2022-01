Etats-Unis – New York honore un jeune policier tué, symbole de la hausse des violences

États-Unis : New York honore un jeune policier tué, symbole de la hausse des violences

Sur la 5e avenue de New York, noire de monde sur près de 20 pâtés de maison, une foule immense a rendu hommage, vendredi, à un policier tué une semaine plus tôt. Le maire l’a qualifié de «héros».

Des milliers de personnes, dont une immense majorité de policiers en tenue bleue ou noire, se sont massées pendant trois heures devant et aux abords de la cathédrale new-yorkaise.

New York a rendu un hommage impressionnant, vendredi, à l’un des deux jeunes policiers tués il y a une semaine, dans un échange de coups de feu à Harlem, symbole de la hausse de la criminalité dans la mégapole que son nouveau maire, Eric Adams, veut juguler par une politique plus répressive.

Des milliers de personnes, dont une immense majorité de policiers en tenue bleue ou noire, se sont massées pendant trois heures devant et aux abords de la cathédrale Saint-Patrick, sur la 5e avenue de Manhattan, sous un ciel gris, triste et une pluie glaciale.

«Un héros»

À l’intérieur de la cathédrale, s’adressant à des centaines de responsables officiels, proches et policiers lors d’une messe en anglais et en espagnol pour Jason Rivera, 22 ans, le maire Eric Adams a loué la mémoire du défunt. «Votre frère était un héros», a lancé cet ancien capitaine afro-américain de la police de New York (NYPD), dans une ambiance très lourde.