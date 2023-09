New York: Il nage 500 km dans l’Hudson pour alerter sur la pollution

Un nageur d’endurance britannique et «parrain de l’ONU pour les océans» a bouclé mercredi à New York 500 km de nage dans le fleuve Hudson pour sensibiliser sur la pollution des eaux, quelques jours avant l’Assemblée générale des Nations Unies.

«Il y a 50 ans, c’était l’un des cours d’eau les plus pollués de la planète», a lancé Lewis Pugh, un athlète de 53 ans, en arrivant à Battery Park, sur la pointe sud de Manhattan où se rencontrent l’Hudson River, l’East River et l’océan Atlantique.

«Nous devons avoir des fleuves propres et sains», a dit le patron de la fondation qui porte son nom en se félicitant que l’Hudson ait été dépollué depuis les années 1970. Cela lui a permis d’y nager depuis sa source, dans les monts Aridonracks, jusqu’à son embouchure dans la baie de la ville de New York: 500 km de descente sans assistance durant 32 jours, avec évidemment des pauses pour manger et dormir la nuit.

Exploit

D’autres militants écologistes -- et sportifs accomplis -- «pourront se dire +si on l’a fait pour l’Hudson, on peut le faire pour notre cours d’eau et le sauver», a expliqué à la presse Lewis Pugh. Il a raconté qu’avant sa dépollution le fleuve mythique de New York changeait quotidiennement de couleur en fonction de qui y était déversé par les industries.