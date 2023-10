New York: L’ex-star des cryptomonnaies Sam Bankman-Fried jugé pour fraude

Milliardaire à la fortune envolée, idole devenue paria, l’Américain Sam Bankman-Fried joue gros à partir de mardi devant un tribunal fédéral new-yorkais, où il devra répondre d’accusations de fraude et de détournement. En cas de condamnation, le jeune trentenaire est susceptible de passer le restant de ses jours en prison, car les sept chefs d’inculpation retenus contre lui sont passibles, au total, de plus de 100 ans de réclusion.

«SBF», c’est l’histoire de l’ascension météorique d’un entrepreneur charismatique qui semblait à même d’aider le monde des cryptomonnaies à acquérir respectabilité et stabilité, mais qui a explosé en vol. Jusqu’à l’automne 2022, il fascinait par sa capacité à monter, en deux ans seulement, la deuxième plus grande plateforme d’échanges de cryptomonnaies au monde, FTX, tout en rendant intelligible aux médias, aux politiques et au grand public un secteur qui ne l’était pas.