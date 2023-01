«C’est vraiment triste» : New York n'a pas encore eu de neige cet hiver, du jamais vu depuis 50 ans

New York, le 25 janvier 2023.

New York, l'hiver, évoque des images traditionnelles de Central Park et Times Square recouverts d'un manteau blanc. Mais pas cette année. Malgré les blizzards qui ont récemment violemment frappé le nord de l'Etat, la métropole attend toujours son premier flocon. Un retard qui a atteint dimanche une durée record de 50 ans! Une situation inhabituelle qui perturbe des habitants dont la relation amour/haine avec la neige est déjà bien compliquée.

«C'est vraiment triste», confie Anne Hansen, une enseignante à la retraite. «Normalement, on n'aime pas voir la neige arriver. Mais voilà qu'on se prend à la regretter amèrement». Dans la métropole surnommée «la Grosse Pomme», les premières chutes de neige interviennent en moyenne à la mi-décembre. L'an dernier, il a fallu attendre la veille de Noël. Les écoliers et employés apprécient alors les «snow days» souvent généreusement attribués, qui leur permettent de rester à domicile. Les enfants sortent alors leur luge et les adultes chaussent leurs skis de fond, direction Central Park.