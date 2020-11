Pandémie : New York referme ses écoles

Quelque 1,1 million d’élèves new-yorkais sont concernés par la décision du maire Bill de Blasio. Un choix qui intervient en raison du taux de positivité au Covid qui a atteint les 3%.

Les écoles publiques de la ville de New York, qui avaient rouvert après beaucoup d’hésitations fin septembre, vont refermer à partir de ce jeudi, après que le taux de positivité au Covid-19 a atteint les 3%.

«Nous avons atteint le seuil des 3%» de cas positifs parmi les New Yorkais testés, a tweeté mercredi le maire de Bill de Blasio. «Malheureusement, cela signifie que les établissements scolaires seront fermés à compter de jeudi 19 novembre par mesure de précaution.»

Cette fermeture, présentée comme temporaire par le maire, est sans doute le prélude à d’autres mesures visant à endiguer la résurgence du coronavirus à New York, a prévenu l’élu démocrate.

Décision attendue

La plupart seront prises, a-t-il annoncé, par le gouverneur de l’Etat de New York, Andrew Cuomo, qui a autorité sur les conditions d’ouverture des commerces, des restaurants, des bars ou des lieux de culte.

Bien que le taux de cas positif ait sensiblement augmenté ces dernières semaines dans l’Etat de New York, il figure parmi les plus faibles du pays, et très loin des 50% de cas positifs vu lors du premier pic de la pandémie, en avril.