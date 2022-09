Justice: New York restitue à l’Egypte 16 oeuvres d’art pillées

Justice : New York restitue à l’Égypte 16 œuvres d’art pillées

La justice new-yorkaise a restitué mercredi à l’Égypte 16 œuvres d’art pillées, dont cinq avaient été saisies au printemps au prestigieux Metropolitan Museum of Art (Met).

Depuis deux ans, la justice de l’État de New York mène une vaste campagne de restitution d’antiquités pillées dans le monde et qui ont atterri dans des musées et galeries de la mégapole: de 2020 à 2021, au moins 700 pièces ont été rendues à 14 pays, dont le Cambodge, l’Inde, le Pakistan, l’Égypte, l’Irak, la Grèce ou l’Italie.