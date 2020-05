Coronavirus

New York s'inquiète d'une inflammation pédiatrique

L'augmentation du nombre de cas d'un syndrome «intense» touchant les enfants a alerté le maire de la ville ce dimanche. Les scientifiques pensent que cette maladie est liée au Covid-19.

Près de 40 cas d'inflammation pédiatrique ont été détectés à New York et neuf autres cas sont toujours à l'étude, selon le maire de la ville, Bill de Blasio.

Le maire de New York a fait part dimanche de sa «grave inquiétude» concernant une augmentation de cas d'un syndrome touchant les enfants que les scientifiques pensent être lié au Covid-19. Trente-huit cas d'inflammation pédiatrique ont été détectés dans sa ville.

Neuf autres cas sont toujours à l'étude, a ajouté Bill de Blasio. Dans tout l'État de New York, 85 cas de cette maladie, semblable à la maladie de Kawasaki, sont à l'étude, a ajouté peu après le gouverneur Andrew Cuomo lors de son point de presse quotidien.

Trois morts liées à ce syndrome ont été comptabilisées, dont une dans la capitale financière américaine, et deux autres décès sont à l'étude, a-t-il précisé. Une des victimes avait cinq ans.

Un des responsables des services de santé de l'État a ajouté que les deux autres victimes étaient un adolescent et un enfant entre 5 et 10 ans. Aucun d'entre eux n'avait de maladie préexistante, a ajouté ce responsable.

«Réponse très intense»

Les symptômes sont fièvre, éruption cutanée, douleur abdominale et vomissements. «Ce que cela fait, en gros, c'est que cela va provoquer une réponse très intense et presque insurmontable du système immunitaire de l'enfant. Et cela fait du mal à son corps», a expliqué Bill de Blasio.