États-Unis : New York se réveille sous la neige

La tempête hivernale qui a balayé le nord-est des États-Unis mercredi a semé une joyeuse pagaille dans les rues de la Grosse Pomme.

Une tempête de neige aura balayé plusieurs États du nord-est des États-Unis durant près de vingt-quatre heures, les nuages se dissipant progressivement en milieu de journée jeudi. Il est tombé plus d’un mètre de neige dans certaines zones du nord de l’État de New York, mais la plupart des grandes villes de la région ont plutôt reçu entre une dizaine et une vingtaine de centimètres de poudre blanche.