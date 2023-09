Sophie Turner et Joe Jonas ont conclu un accord pour leurs filles

La tension est un peu retombée entre Joe Jonas et Sophie Turner. Trois jours après que l’actrice a porté plainte contre le chanteur pour qu’il ramène immédiatement leurs deux filles en Angleterre , les ex ont trouvé un terrain d’entente, révèle le «Daily Mail».

Selon le tabloïd, qui a eu accès à des documents judiciaires, Joe et Sophie se sont mis d’accord pour que leurs enfants restent à New York jusqu’à l’audience prévue devant un tribunal, le 3 octobre 2023. L’accord conclu entre ceux qui ont annoncé leur séparation le 6 septembre 2023 les empêche donc d’emmener leurs filles âgées de 3 et 1 ans hors de la ville et ce pour leur bien-être, est-il écrit dans les documents, précise le «Daily Mail».