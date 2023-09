Shakira et Taylor Swift sacrées aux MTV Video Music Awards

La mégastar américaine pop-folk Taylor Swift et l’artiste colombienne Shakira ont illuminé le millésime 2023 des MTV Video Music Awards, mardi soir, près de New York. Prix de la meilleure chanson, de la meilleure musique pop, de la meilleure réalisation et prix du meilleur clip vidéo pour son tube «Anti-Hero», Taylor Swift a raflé pas moins de quatre récompenses aux MTV VMA, dont l’édition annuelle se déroulait dans un stade de Newark, dans le New Jersey.