États-Unis : New York: un Juif agressé en marge de manifs sur le Proche-Orient

La police a lancé un appel à témoins pour retrouver les personnes qui ont tabassé et aspergé de spray au poivre un homme israélite, jeudi à Times Square.

Un homme juif de 29 ans a été roué de coups jeudi soir à Times Square où des heurts ont éclaté entre pro-israéliens et propalestiniens. La NYPD lance un appel à témoins.

La police new-yorkaise recherchait vendredi les auteurs de l’agression d’un homme juif survenue la veille en marge de heurts entre des pro-israéliens et des propalestiniens à Times Square, sur fond d’augmentation des actes antisémites alimentée par le conflit au Proche-Orient.

Selon une porte-parole de la police, l’agression a eu lieu vers 18h30 (heure locale): cinq ou six hommes ont roué de coups et aspergé de spray au poivre un homme de 29 ans, tout en lui lançant des injures antisémites. Une vidéo de la scène a été diffusée par le «New York Post».

Vingt-six interpellations

L’agression a eu lieu en marge de heurts entre manifestants pro-israéliens et propalestiniens, rassemblés peu après l’annonce d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas après 11 jours de conflit.

Vingt-six personnes ont été interpellées lors de cette manifestation, selon la porte-parole. Des vidéos ont circulé montrant des échauffourées, et l’explosion de fusées de feux d’artifice.

«L’antisémitisme n’a aucune place dans notre ville», et «les auteurs de cet acte haineux seront poursuivis», a tweeté vendredi Bill de Blasio, maire de la métropole américaine qui compte la plus large communauté juive hors d’Israël.

Le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, a indiqué qu’il ne «tolérerait pas le harcèlement et l’intimidation par des bandes violentes et antisémites», dans un communiqué. Il a appelé l’unité contre les crimes motivés par la haine de l’État à aider la police new-yorkaise.