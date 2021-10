Les «Magpies» ont été rachetés par un fonds saoudien. De quoi espérer pour les supporters locaux, de grosses ventes pour les autres équipes, mais aussi un concurrence déloyale et un nouveau coup de canif dans les droits de l’homme.

Football : Newcastle fait rager et rêver beaucoup de monde

Les supporters de la «Toon Army» sont heureux. AFP

Le football sait à quoi s'attendre. Quand des états du Golfe se payent des clubs, c'est rarement pour rigoler. Manchester City et le Paris St-Germain étaient des clubs «moyens», avant de prendre un envol irrésistible grâce aux pétro-gazo-dollars et à un fair-play financier que les avocats se sont fait un malin plaisir à démonter devant les instances.

Newcastle vient de passer en main saoudiennes et les voix se sont d'abord élevées contre le portrait même du repreneur venu d'Arabia Saoudite. «Sous Mohammed ben Salmane, la situation des droits humains en Arabie saoudite reste désastreuse – les critiques du gouvernement, les militants des droits des femmes, les militants chiites et les défenseurs humains étant toujours harcelés et emprisonnés, souvent à l’issue de procès manifestement inéquitables», a déclaré le directeur général d’Amnesty UK, Sacha Deshmukh.

«Je suis vraiment triste. Je suppose que l'argent est plus important que tout dans cette vie», a confié à Sky News Mme Cengiz, après le rachat du club par un consortium comprenant le fonds d'investissement saoudien PCP Capital Partners et les frères David et Simon Reuben. Son fiancé Jamal Khashoggi, un ancien proche du pouvoir saoudien dont il était devenu un féroce détracteur, avait été assassiné en 2018 au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul.

L’Arabie saoudite poursuit deux objectifs, «politiques et économiques», selon Mohamed Mandour, journaliste pour le fournisseur de données Sportsdata. «Politiquement, les Saoudiens améliorent leur image, notamment car ils sont accusés de violations des droits humains, a-t-il dit à l’AFP. Grâce à cet achat, ils souhaitent blanchir leur réputation, pas leur argent. On connaît leur argent, mais c’est leur réputation qui est mise à mal en Occident»

Les supporters locaux, eux, en ont cure, ou presque. Ils se réjouissent déjà du départ de l'ancien président Mike Ashley. Ce dernier n'a jamais réussi à replacer ce club quatre fois champion d'Angleterre - la dernière fois en 1927 - et six fois vainqueur de la Cup - la dernière fois en 1955 - sur la carte du football anglais. L'ancienne équipe de la légende Alan Shearer a été reléguée à deux reprises en 2009 et en 2016, avant de remonter dans la foulée.

Désormais, la «Toon Army» a des étoiles dans les yeux et voudrait que ce soit celles de la Champions League. Un article du Telegraph a promis que le club pouvait dépenser près de 200 millions de francs cet hiver, sans se mettre en danger vis-à-vis du moribond fair-play financier et que les nouveaux propriétaires étaient même capables de claquer 300 millions sans ciller. Du coup, les supporters sont pris en flagrant délit de jouer (et de tricher) au populaire jeu Football Manager, mais dans la vie réelle.

Il faut dire qu'Amanda Staveley, la femme d'affaires qui chuchote à l'oreille des Saoudiens, leur a vendu pas mal de rêve, assurant que des joueurs de «classe mondiale» allaient arriver. Les médias anglais, eux, font leurs choux gras des multiples rumeurs qui fusent dans tous les sens. Le Daily Telegraph indique ainsi que le sort du coach actuel Steve Bruce est déjà scellé. Il va prendre un chèque de plus de dix millions de francs pour faire ses bagages. Qui lui succédera? Le Sun dit qu'Antonio Conte a refusé le poste... Alors au tour de Paulo Fonseca? De Steven Gerrard? De Frank Lampard?

Du côté des joueurs, de nombreuses équipes impactées par le Covid espèrent que Newcastle viendra se servir chez eux et passera à la caisse pour des prix largement supérieurs au triste marché des transferts actuel. En France, notamment, dans une Ligue 1 désargentée et de toute façon habituée à vendre ses meilleurs joueurs en Premier League, on trépigne.

Des grandes écuries, elles, regardent aussi tout cela avec envie, histoire d'envoyer leurs salaires mirobolants dans le comté métropolitain de Tyne and Wear. Le FC Barcelone espère ainsi vivement se voir délesté de son milieu sur le déclin Philippe Coutinho, tans que le Paris St-Germain attend avec impatience une offre pour son attaquant Mauro Icardi, qui n'a plus sa place au Parc des Princes. La Juventus, de son côté, ne serait pas contre laisser filer le Gallois Aaron Ramsey et ses dix millions de francs annuels.