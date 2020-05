Football

Newcastle fait sauter la banque

Les Magpies auront des moyens hors normes: leur nouveau propriétaire pèse 314 milliards de francs.

Les fans des Magpies ont le sourire, eux qui font campagne depuis des années pour un changement de directoire. Sous l'ère Ashley, qui a débuté en 2007, ils ont connu deux relégations en Championship et n'ont plus vu leur équipe dans le Top cinq de Premier League depuis la saison 2011-2012.

La Premier League doit encore approuver

Une prise de contrôle de 362 millions de francs a été finalisée et elle n'attend plus que l'approbation de la Premier League. Le groupe saoudien, dirigé par le prince héritier Mohammed bin Salman, posséderait des actifs qui s'élèverait à plus de 314 milliards de francs. Ce qui va faire de Newcastle l'un des clubs les plus riches du monde.