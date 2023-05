Automobilisme: Newgarden sacré aux 500 Miles, plus d’un drame évité

C’est la première fois en douze participations, que le pilote de 32 ans, champion d’IndyCar en 2017 et 2019, s’adjuge la mythique épreuve. Il compte désormais deux victoires cette saison, après le Grand Prix du Texas, et 26 depuis le début de sa carrière dans cette discipline. «Tout le monde me demandait pourquoi je n’avais pas encore gagné cette course. On vous considère comme un raté si vous ne la gagnez pas. Je voulais tellement la gagner», a réagi, très ému, le vainqueur, qui a devancé d’un rien le Suédois Marcus Ericsson (Chip Ganassi), deuxième, et l’Américain Santino Ferrucci (Dreyer & Reinbold Racing) troisième.