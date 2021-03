Télécoms : Après la fusion, la stratégie de Sunrise UPC sous l’œil des experts

Les deux opérateurs, qui appartiennent à la même entreprise depuis fin 2020, gardent pour l’instant leur marque respective. Car adopter un nouveau nom n’est pas si simple.

«Sunrise et UPC sont deux marques fortes dans l’esprit des clientes et des clients. Chacune de ces marques doit donc utiliser cet atout jusqu’à ce que les deux entités adoptent le même nom», estime Stefan Vogler, expert en marques, qui explique ainsi la raison de différentes offres annoncées lundi . Mais «ces cadeaux de fidélité peuvent également indiquer que Sunrise UPC maintient une stratégie à deux marques et veut lier ses clients respectifs, tout en leur permettant de voir concrètement les avantages de la fusion pour eux-mêmes», juge le spécialiste en télécommunications Oliver Zadori.

Mais la réalisation complète d’une fusion, symbolisée par un changement de nom, peut prendre du temps. Les offres d'UPC et de Sunrise diffèrent considérablement l'une de l'autre, également pour des raisons techniques. Le réseau UPC diffère de ceux actuellement utilisés par Sunrise, et les clients ont des routeurs différents, explique Ralf Beyeler, expert en télécommunications chez Moneyland. De plus, il n'est pas logique, d'un point de vue psychologique, de donner rapidement une nouvelle image à de grandes marques, déclare Adrienne Suvada, professeur de marketing à la Haute école spécialisée zurichoise, ZHAW: «Vous êtes émotionnellement attaché à votre fournisseur, et vous devez procéder avec prudence.»