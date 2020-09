Neymar et Alvaro Gonzalez ont eu des mots sur le terrain puis après le match sur les réseaux sociaux.

Selon des images isolées et diffusées par la chaîne Téléfoot, Neymar s’est plaint peu après la demi-heure de jeu auprès du corps arbitral, en répétant à de très nombreuses reprises «racismo, no!" (le racisme, non!, en espagnol), en pointant le défenseur espagnol de l’OM, chargé de le marquer.