Football : Neymar assure, lors de son procès, signer ce que son père lui dit de signer

«Mon père», également poursuivi dans cette affaire, «s’est toujours occupé» des négociations de contrat, «il a toujours été responsable de cela. Je signe ce qu’il me dit» de signer, a assuré le joueur lors de son audition.

Initialement prévue pour le 21 ou le 28 octobre, l’audition du joueur a été avancée à la demande des avocats de «Ney», qui ont mis en avant les impératifs footballistiques de leur client qui doit jouer vendredi avec le Paris Saint-Germain en championnat et mardi en Ligue des champions.

Le joueur n’aura plus besoin de revenir à Barcelone pour assister aux débats ces prochains jours. Il pourra s’exprimer, s’il le souhaite, une dernière fois à la fin du procès, prévue le 31 octobre, par vidéoconférence.

Deux ans de prison requis

L’accusant de corruption, le parquet a réclamé deux ans de prison et 10 millions d’euros d’amende à l’encontre de l’attaquant brésilien, qui emmènera la «Seleçao» à partir du 20 novembre à la conquête d’une sixième Coupe du monde.

Les parents du joueur, deux ex-présidents du Barça – Sandro Rosell et Josep María Bartomeu – et un ex-dirigeant du club brésilien de Santos, Odilio Rodrigues Filho, sont également jugés dans ce procès. Tout comme les entités juridiques du FC Barcelone, du Santos FC et de l’entreprise fondée par les parents de Neymar pour gérer sa carrière.