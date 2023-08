Football : Neymar aurait réclamé son transfert loin du PSG

Après l’Argentin Lionel Messi (parti à Miami en MLS) et le Français Kylian Mbappé (retiré de l'effectif en raison d’un conflit contractuel), le Paris Saint-Germain perdra-t-il le troisième membre de son trio clinquant?

Son envie: retourner à Barcelone, six ans après en être parti.

«Cet épisode l'a profondément traumatisé, écrit «L’Equipe». D'une manière plus générale, il a le sentiment que le club ne protège pas assez ses joueurs de l'extérieur et se sent exposé comme il ne l'avait jamais été lorsqu'il évoluait à Barcelone.»