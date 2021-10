Football en France : Neymar brille, Messi sort à la pause et le PSG renverse Lille

Angel di Maria a donné la victoire aux Parisiens grâce à un but inscrit en toute fin de match (2-1). Lionel Messi a été remplacé après 45 minutes.

Le Paris SG a arraché une victoire inespérée contre Lille (2-1), vendredi, grâce à un but à la 88e minute d’Angel di Maria, qui a récompensé l’abnégation d’une équipe longtemps menée, et la grande performance de Neymar, lors de la 12e journée de Ligue 1.

Après Lyon (2-1), Metz (2-1) et Angers (2-1), voilà une nouvelle fois que les Parisiens se sauvent dans les derniers instants. Mais le PSG écrit un scénario différent selon l’adversaire. Contre le Losc, le club de la capitale a fait fort en étant meilleur sans Lionel Messi, remplacé à la mi-temps.

Le PSG sifflé

Neymar, critiqué ces dernières semaines pour son rendement décevant (1 seul but, sur penalty), a joué le premier rôle d’une soirée placée sous le signe du phénix. Il a initié le tempo de la «remontada» parisienne par ses dribbles et son abnégation au pressing, face à des Lillois essorés en fin de match. Les ultras ont même entonné «merci Neymar» après le but du 2-1 : la passe décisive était signée «Ney».