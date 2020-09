Neymar est semble-t-il guéri du coronavirus et de retour à l’entraînement. Pas sûr toutefois qu’il puisse déjà joueur le «Clasico» contre l’Olympique de Marseille dimanche.

Le No 10 parisien a été testé positif au Covid-19 le 2 septembre, après des vacances à Ibiza qui ont créé la polémique. En plus de lui, d’autres joueurs qui l’ont côtoyé sur l’île espagnole ont contracté le nouveau coronavirus, parmi lesquels Keylor Navas, Mauro Icardi et Marquinhos.