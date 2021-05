Football - Neymar devrait faire du cinéma

Mercredi en demi-finale de Coupe de France, réconciliation ou passe d’armes? Difficile à dire tant le Parisien Neymar et le Montpelliérain Delort aiment se chambrer.

Neymar et Andy Delort sont avant tout des footballeurs, mais ils pourraient très bien se reconvertir dans le cinéma. Les deux hommes sont les rois du show et du chambrage, tant sur les terrains que sur les réseaux sociaux.

À chacune des confrontations entre le Paris Saint-Germain et Montpellier, les deux hommes se cherchent et se trouvent. Leur contentieux date de décembre 2019. Lors d’un match de Ligue 1, gagné par les Parisiens 3-2, Andy Delort avait crié au Brésilien: «Respecte tout le monde». En repartant en direction du tunnel menant aux vestiaires, Neymar lui avait répondu par un très classieux «Fuck you».

Un trio comique

Trois mois plus tard, lors de leurs retrouvailles, le joueur du PSG avait envoyé «un baiser» à son meilleur ennemi, se moquant de lui aux côtés de Leandro Paredes. Dans le camp adverse, l’international algérien avait tout simplement rigolé.

Mercredi soir à l’occasion de la demi-finale de la Coupe de France, Andy Delort a été l’un des moteurs de Montpellier et Neymar est rentré en fin de match. Après la qualification parisienne, les deux hommes en ont profité pour… se réconcilier, échanger leur maillot et poser ensemble.

Delort a vendu la mèche jeudi en publiant une photo avec ce commentaire: «Comprenez une chose, se chambrer est un jeu. Bon, Paredes n’est pas sur la photo mais avec lui aussi, on a signé un contrat de réconciliation.» Et avant cela il avait publié un tweet intitulé: «Personne n’a parlé de la réconciliation.

On en parle ou pas? #MHSCPSG».