Football : Neymar et Alvaro se sont chauffés sur les réseaux sociaux

La star brésilienne du PSG et le défenseur espagnol de l’OM se sont allumés sur Twitter, après le Trophée des champions remporté 2-1 par le club parisien.

«Roi, non Alvaro?», a twitté la star brésilienne du PSG dans un message apostrophant le Marseillais, quatre mois après le premier «clasico» de la saison, perdu 1-0 par le PSG en championnat et marqué par les accusations de racisme de Neymar à l’encontre d’Alvaro. Le No 10 a accompagné son tweet d’une photo de lui, la langue tirée, célébrant son but de mercredi face à l’OM.