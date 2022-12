Football : Neymar et Marquinhos aussi de retour à l’entraînement

Neymar, s’il est remis, et le PSG affronteront Strasbourg, mercredi 28 décembre.

Après Kylian Mbappé et Achraf Hakimi mercredi, les Brésiliens Neymar et Marquinhos ont retrouvé le centre d’entraînement du PSG, jeudi, selon les réseaux sociaux du club. Il sont «de retour à l’entraînement», précise le PSG, treize jours après l’élimination du Brésil aux tirs au but en quart de finale du Mondial contre la Croatie.