Football : Neymar expulsé, c’est Mbappé qui sauve le PSG

Le Brésilien a vu rouge à la 63e minute du match de reprise de Ligue 1 entre Paris et Strasbourg, mercredi. Les Parisiens l’ont emporté 2-1 grâce à un penalty dans les arrêts de jeu.

Face à face viril entre le joueur du PSG Neymar et l’arbitre français Clément Turpin.

Mbappé et Neymar titulaires

Auparavant, deux joueurs avaient pris la lumière du Parc, puis son ombre: Marquinhos et Neymar.

Marquinhos marque… deux fois

Mais un autre but de Marquinhos, contre son camp cette fois, après un centre de Thomasson que Gianluigi Donnarumma avait anticipé (50e), puis l’expulsion de Neymar (62e), coupable d’une simulation dans la surface synonyme de deuxième carton jaune, ont fait basculé leur prestation.

Qu’importe, Paris débute donc sa deuxième partie de saison par une victoire juste avant la fin de l’année 2022, et compte huit points d’avance sur son dauphin Lens, qui joue jeudi.

Lyon repart de plus belle

Tetê a ensuite inscrit un quatrième but après un centre idéal de Karl Toko Ekambi, du pied gauche (48e), avant que Steve Mounié ne réduise l’écart (71e).

Lille, Monaco et Ajaccio victorieux

Plus tôt dans la journée, Lille avait battu Clermont (2-0) et Monaco était venu à bout d’Auxerre (3-2).

Angel Gomes a transformé un penalty qu’il avait obtenu quelques instants plus tôt, après une faute de Mateusz Wieteska (67e). L’exclusion de Maximiliano Caufriez (90e+1) pour avoir fauché Timothy Weah, qui partait au but, puis le but de l’ancien clermontois Mohamed Bayo (90e+4) ont mis fin au suspense.