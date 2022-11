Football: «Neymar, il va falloir faire ta déclaration»

Outre Neymar et ses parents, deux ex-présidents du Barça, Sandro Rosell et Josep María Bartomeu, et un ancien dirigeant du club brésilien de Santos, Odilio Rodrigues Filho, étaient jugés dans ce procès. La dernière audience est donc intervenue après un coup de théâtre, le procureur Luis Garcia ayant annoncé vendredi «retirer l’accusation contre tous les prévenus et pour tous les faits»…