Football : Neymar ironise sur la panne de Facebook

L'attaquant brésilien du PSG s’est moqué lundi soir de la panne qui a touché les réseaux sociaux, tout en faisant allusion à son match manqué à Rennes, dimanche dernier.

Alors que Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger étaient en panne depuis lundi après-midi, Neymar s’est demandé sur Twitter s'il n'y avait que les week-ends de «Zuck» (Mark Zuckerberg, le propriétaire des deux réseaux sociaux et des deux messageries) et le sien qui avait mal tourné ou s'il y en avait d'autres aussi.