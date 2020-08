Football

Neymar, l'heure de revenir au sommet

Le Paris Saint-Germain aura besoin de sa star, mercredi, en quarts de finale de la Ligue des champions face à l’Atalanta.

Plus qu'une revanche sur le destin, l'heure de rattraper le temps perdu: Kylian Mbappé convalescent, Neymar sera l'atout No 1 du PSG contre l'Atalanta Bergame, mercredi en quarts de finale de la Ligue des champions, l'objectif principal de sa venue à Paris.

Trois ans déjà ont passé depuis le «transfert du siècle» de l'été 2017, et c'est comme si l'aventure parisienne de Neymar en Coupe d'Europe venait de commencer. Privé de phase finale ces deux dernières saisons sur blessures, le joueur le plus cher de l'histoire (222 millions d’euros) aborde enfin le «money time» de la C1 en pleine possession de ses moyens.

«Ces trois années m'ont beaucoup enrichi, a-t-il écrit sur son site internet, le 4 août. J'ai vécu des moments de joie et des moments compliqués, surtout lorsque j'étais incapable de jouer à cause de blessures. Avec l'aide de mes coéquipiers, j'ai pu les surmonter.»

Grand artisan de la première qualification en quarts du PSG depuis 2016, avec le but de l'espoir inscrit à l'aller contre Dortmund (défaite 2-1) et l'ouverture du score au retour (victoire 2-0), le No 10 brésilien a retrouvé son meilleur niveau. Et les mois de confinement qu'il a passés dans sa luxueuse villa de Rio de Janeiro depuis l'interruption des compétitions en mars n'ont pas brisé cet élan. A l'image de ses prestations XXL lors des deux finales de coupes nationales fin juillet, où il a notamment marqué le but de la victoire contre Saint-Etienne (1-0).