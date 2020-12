Football : Neymar lâche une bombe: il veut rejouer avec Messi l’année prochaine!

L’attaquant brésilien du PSG a exprimé son désir de retrouver l’Argentin, qui pourrait quitter Barcelone. «Nous devons le faire», a-t-il clamé.

«C’est ce que je veux le plus, prendre à nouveau du plaisir avec lui sur un terrain, a-t-il déclaré au micro de la chaîne sportive américaine ESPN. J’ai très envie de rejouer avec lui, nous devons le faire l’année prochaine.»

Baisse des salaires à Barcelone

Mais désormais en difficulté financière à cause de la pandémie de coronavirus, le club catalan a dû négocier une baisse de salaires avec ses effectifs pour un montant global de 122 millions d’euros, et semble désormais en position délicate pour retenter sa chance avec Neymar l’été prochain.

«Je lui laisse ma place»

Manchester City, entraîné par l’ancien chef d’orchestre du Barça Josep Guardiola, était considéré comme la destination la plus évidente pour Messi en cas de départ l’été dernier, mais le PSG pourrait constituer une alternative intéressante pour le joueur de 33 ans. «Je lui laisse sans problème ma place sur le terrain, a plaisanté Neymar. Sortez-moi!»

Toujours en course cette saison, le PSG bataille avec Manchester United et le club allemand du RB Leipzig pour s’extraire du groupe H, avec un dernier match à disputer face à l’équipe turque de Basaksehir, déjà éliminée, alors que Manchester et Leipzig s’affronteront directement.